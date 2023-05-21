عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثل الوفد بالحوار الوطني:لدينا أطروحات تمنح قبلة الحياة لإعادة الأحزاب للحياة السياسية

النائب طارق عبد
النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ

قال النائب طارق عبد العزيز إنه عكف علي إعداد رؤية مستقبيلة لقانون الأحزاب المصرية يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية  الجديدة ويعالج العوار والركود الموجود في قانون الأحزاب القديم.

 

ولفت عبد العزيز إلي أنه سيتقدم اليوم الأحد بعدد من الأطروحات التي ستعبر عن حزب الوفد، ويمنح هذا الطرح قبلة الحياة لإعادة الأحزاب للحياة السياسية كما كانت في سابق عهدها خاصة، أن هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية، ومناخ يسمح بمشاركة حزبية قوية في الحياة السياسية المصرية تقوم علي التعددية الحزبية.

 

وكانت قد اختارت لجنة الحوار الوطني النائب طارق عبد العزيز نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذي للحزب كمتحدث في جلسة من جلسات لجنة الأحزاب السياسية التابعة للمحور السياسي اليوم الأحد.

 

وجاء اختيار النائب طارق عبد العزيز بناءً على ورقة عمل تقدم بها عضو الشيوخ  للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد حول قانون الأحزاب السياسية وتعديلاته المقرر مناقشته غداً.

الجمهورية الجديدة قانون الأحزاب المصرية النائب طارق عبد العزيز قانون الأحزاب القديم حزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. المستشار محمود فوزي: لا يوجد أي خشية من إجراء الانتخابات المحلية

نائب يقترح عمل صدقة جارية باسم أعضاء الشيوخ المتوفين في الفصل التشريعي الأول

الحوار الوطني.. الحزب الاشتراكي: الدولة مطالبة بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع

سقوط باخموت.. أوكرانيا تنفي وروسيا تؤكد فما هي الحقيقة؟

ينحصر على الجوانب العسكرية.. بيان عاجل للجيش السوداني بشأن تفاصيل اتفاق الهدنة

الحوار الوطني.. ممثل الوفد: غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت العقد مثير للجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ