ممثل الوفد بالحوار الوطني:لدينا أطروحات تمنح قبلة الحياة لإعادة الأحزاب للحياة السياسية

قال النائب طارق عبد العزيز إنه عكف علي إعداد رؤية مستقبيلة لقانون الأحزاب المصرية يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة ويعالج العوار والركود الموجود في قانون الأحزاب القديم.

ولفت عبد العزيز إلي أنه سيتقدم اليوم الأحد بعدد من الأطروحات التي ستعبر عن حزب الوفد، ويمنح هذا الطرح قبلة الحياة لإعادة الأحزاب للحياة السياسية كما كانت في سابق عهدها خاصة، أن هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية، ومناخ يسمح بمشاركة حزبية قوية في الحياة السياسية المصرية تقوم علي التعددية الحزبية.

وكانت قد اختارت لجنة الحوار الوطني النائب طارق عبد العزيز نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذي للحزب كمتحدث في جلسة من جلسات لجنة الأحزاب السياسية التابعة للمحور السياسي اليوم الأحد.

وجاء اختيار النائب طارق عبد العزيز بناءً على ورقة عمل تقدم بها عضو الشيوخ للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد حول قانون الأحزاب السياسية وتعديلاته المقرر مناقشته غداً.