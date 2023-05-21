محمد فهيم يعلن عن عرض مسرحية تشارلي شابلن في السعودية.. 2 يونيو

نشر الفنان محمد فهيم تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن عرض مسرحيته الأخيرة “تشارلى شابلن” فى السعودية.

وقال محمد فهيم : “سعيد بالعودة إن شاء الله 2 يونيو 2023 على مسرح خيمة جلوب في جدة موسم جدة السعودية، نسأل الله التوفيق والنجاح والتأثير الكبير وأرجو لكم متعة المشاهدة إن شاء الله، أول عرض ميوزيكال في الشرق الأوسط عن أيقونة الفن تشارلي تشابلن مع خالص حبي وتقديري”.

تعد مسرحية “تشارلى شابلن” أحد الأعمال الفنية التى كانت بالنسبة لفريق العمل وأبطالها نوعا من الحلم كونها تقدم شخصية ثرية ومؤثرة فى عالم الفن بشكل كبير، وهو ما لقيه فريق العمل عند عرض المسرحية فى موسم الرياض فى يناير الماضى، وحققت المسرحية نجاحا كبيرا وتفاعل معها الجمهور.

فكرة تقديم مسرحية تشارلى شابلن

خرجت فكرة تقديم مسرحية تشارلى شابلن بعد نقاش بين محمد فهيم والمخرج أحمد الباهى، حيث عرض فهيم الفكرة على الباهى الذى رحب بها وبدأ البحث عن مؤلف ينسج خيوط العمل المسرحى المليء بالاستعراضات والغناء، وعندما عرضت الفكرة على مدحت العدل رحب بالعمل وقرر أن يكتب نص المسرحية.

وحرص الكاتب مدحت العدل على أن يقدم عرضا مسرحيا يتناول رؤية فنية مختلفة عن الذى قدم من قبل عن تشارلى شابلن، حيث قدم الفيلم “شابلن” الذى قدمه الممثل العالمى روبرت داونى عام 1992، وقدم أيضا مسرحية “شابلن” التى تم تقديمها فى أوروبا ومسارح “برودواى” منذ سنوات قليلة.

تشارلى شابلن فى السعودية

وكانت عرضت مسرحية تشارلي تشابلن ضمن فعاليات موسم الرياض، بالسعودية، فى يناير الماضى وحققت نجاحا كبيرا، حيث تفاعل معها الجمهور بقوة ونالت إعجابه على مسرح محمد العلي بمدينة الرياض.

وترواحت أسعار تذاكر مسرحية تشارلي تشابلن فى السعودية من 722 جنيها مصريا “ما يعادله بالريال” إلى 2176 جنيها مصريا.

أبطال مسرحية تشارلي تشابلن

مسرحية تشارلي تشابلن تأليف مدحت العدل، إخراج أحمد البوهي، وبطولة كل من محمد فهيم، ونور قدري، وأيمن الشيوي، وداليا الجندي، والمطرب هاني مصطفى، وروان الغاب، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، أما التلحين لـ إيهاب عبد الواحد، والتوزيع لـ نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات عمرو باتريك، ملابس ريم العدل، ديكور حازم شيل، إكسسوارات دكتور محمد سعد.