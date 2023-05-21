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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب بلاط الإنترلوك بـ 6 شوارع في مركز ديروط بأسيوط

تركيب انترلوك بشوارع
تركيب انترلوك بشوارع ديروط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال أعمال التطوير والتجميل بالمراكز والأحياء وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى إنه تم تركيب بلاط الانترلوك ببعدد 6 شوارع بمركز ديروط من الشوارع الضيقة التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية حيث يتم بالاستعانة ببلاط الإنترلوك لإضفاء نوع من الشكل الجمالي للشوارع وإضفاء المظهر الحضاري لها مشيراً إلى أهمية متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

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وتنفيذًا لتعليمات محافظ أسيوط تابع محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذها وتركيب بلاط الانترلوك ببعض الشوارع الضيقة وتتضمن شوارع الكاشف ورمسيس والخضارة وكيلوباترا وشارع محمد حسن وشارع السلام  وحارة رمضان عبدالسلام لافتا إلى إنه تم تكليف كل من حسام عبدالناصر وحسام الدين خديوي نائبا رئيس الحي لمتابعة الأعمال للتأكد من تنفيذها وفقا للمواصفات القياسية والجودة والدقة المطلوبة مؤكدًا على استمرار المتابعة الدائمة وبذل مزيد من الجهد لتوفير أكبر قدر من الخدمات لكافة للمواطنين على أن تستكمل الأعمال بباقي الشوارع المدرجة بخطة التطوير تباعًا.

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