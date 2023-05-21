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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة الشيوخ تناقش اليوم زيادة حضانات الأطفال الخاصة بالجمعيات الأهلية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور علي مهران ، اليوم، ثلاث اجتماعات لمناقشة ثلاثة اقتراحات برغبة، حيث تناقش فى الاجتماع الأول اقتراح برغبة مقدم من النائب نصيف حفناوي بشأن "مد نطاق تطبيق القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2006 بشأن اصدار اللائحة النموذجية لوحدات ومراكز ومستشفيات محافظة المنوفية على جميع المحافظات.

وخلال الاجتماع الثانى تناقش اقتراح برغبة مقدم من النائب احمد قناوى بشان خدمة المجرى المائي ما بين خزان أسوان والسد العالي، وفى الاجتماع الثالث تناقش اقتراح برغبة مقدم من  النائب أحمد قرقوره بشأن "زيادة حضانات الأطفال الخاصة بالجمعيات الأهلية.

وتستكمل لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مناقشة الدراسة المقدمة من  النائب/ أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الاحزاب  بشأن " قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاتة المنظم لعمل نقابة التجاريين.

وتناقش لجنة الشئؤن  الخارجية والعربية الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم بشـأن "إعادة فتح مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية بمحافظة الإسكندرية.

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب سـامـح صـلاح الشيمي" بشـأن عمل مكتب تصديق الإسكندرية التابع لوزارة الخارجية فترة مسائية.

لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اقتراحات برغبة محافظة المنوفية مستشفيات محافظة المنوفية حضانات الأطفال

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