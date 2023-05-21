إعدام 176 عبوة مبيدات محظور تداولها ومجهولة المصدر في حملات مكثفة بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال الفترة من 13 وحتى 20 مايو الحالى.

وشنت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت عن ضبط 103 عبوات مبيدات مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق وتحرير 3 محاضر بمركز قويسنا ، فضلا عن إعدام 73 عبوة مبيدات غير مسجلة والتحفظ على شحنات 15 ألف طن أسمدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة وتم إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام .



