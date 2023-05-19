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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: إزالة 598 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم إزالة 598 حالة تعد ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ21) لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة ووفقاً لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام.


وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى بالموجة ، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 179 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة " مباني" بمساحة إجمالية 17907,50م2 ، و 68 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة 3 فدان و9 قيراط و 17 سهم ، فيما تم تنفيذ إزالة 194 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 23956م2 ، كما تم تنفيذ 87 متغير مكاني بمساحة إجمالية 7653,20 م ، وإزالة 70 حالة بناء بدون ترخيص بمساحة 6047م2.

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وأكد المحافظ استمرار الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لضبط المخالفين في المهد وتحرير محاضر التبوير لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى ، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.


جدير بالذكر أنه قد انطلقت أعمال الموجة الـ (21) لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى 14 يوليو 2023، وبدأت المرحلة الأولى من الموجة السبت 29 ابريل وتستمر حتى 19 مايو 2023.

إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة إزالة التعديات المتغيرات المكانية الموجه ال21 لإزالة التعديات محافظ المنوفية

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