كاف يعلن التشكيل المثالي لأمم أفريقيا تحت 17 سنة

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما.

وتضمن التشكيل لاعب عربي وحيد وهو المغربي حميد عيد في خط الدفاع.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: ديوف "السنغال" .

الدفاع: تراوري "بوركينا فاسو" - حميد عيد "المغرب" - ديوف "السنغال" - لوالي "نيجيريا".

الوسط: فال "السنغال" - أودرياوجو "بوركينا فاسو" - كوني "غينيا".

الهجوم: ديوف "السنغال" - اليو "بوركينا فاسو" - دومبيا "غينيا".

يذكر أن المنتخب السنغالي توج باللقب القاري، لتواصل السيطرة على القارة السمراء، بعدما سبق وفازت بأمم أفريقيا للكبار والشباب والمحليين والكرة الشاطئية.