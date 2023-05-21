قطع جزئي للرباط الصليبي.. تفاصيل جديدة في إصابة محمود الونش

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، التقرير الطبي للاعب الزمالك محمود الونش.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك: "إصابة الونش عبارة عن قطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسري، اللاعب سيتم إجراء الجراحة له في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء الأوراق الخاصة بالسفر، الإجراء الطبي الذي سيتم مع إصابة "الونش"، يتم تحديده أثناء إجراء الجراحة، وفقًا لما هو متبع في مثل هذه الإصابات".

من جانب آخر، استقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سفر أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحوصات طبية بسبب تجدد إصابته في الظهر.

ويعاني “فتوح” من إصابة بتمزق في مفصل عضلة الحوض مما تسبب في غيابه لفترة طويلة عن الفريق.