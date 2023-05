إزاي تعمل ستيكر بصور صحابك على واتساب

يطرح تطبيق المراسلة الفوري واتساب WhatsApp ميزة السبيكر حيث أنها تسعى دوما لإضافة ميزات جديدة لجعل التواصل مع العائلة والاصدقاء اكثر سهولة واكثر متعة.

ويمكنك الوصول إلى الستيكر والتي يمكنك الوصول اليها بالضغط على زر”emoji” بجوار مربع النص واختيار خيار الملصقات أو Stickers بجوار “GIF”… يحتوي WhatsApp على حزمة ملصقات واذا لم تعجبك أي منهم يمكنك اضافة حزم ملصقات جديدة بالضغط علي “+” من قائمة الملصقات…ولكن إذا أردت صنع الحزمة الخاصة بك.

كيفية صنع الستيكر الخاص بك على واتساب

1) قم بتحميل “sticker maker for whatsapp” من Play Store

2) بعد تثبيتك للتطبيق على هاتفك قم بفتحه

3) اضغط على “create a new sticker pack”

4) قم بإدخال اسم حزمتك الخاصة واسمك بصفتك مصمم تلك الحزمة حتى لا تكون متاحة لشخص آخر.

5) اضغط على “new list” وستفتح لك صفحة فارغة لملئها انت بملصقاتك الخاصة

6) ثم قم بوضع الـ “icon” الخاص بحزمتك ثم اضغط على “next” لبدء صنع ملصقاتك الخاصة

7) قم بالضغط على المكان الفارغ الخاص بالملصق الجديد ثم سيطلب منك اما التقاط صورة جديدة او اختيار صورة من صورك الخاصة.

8) بعد اختيارك الصورة او التقاطها ستفتح الصورة على الـ”photo editor”.