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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شات واتساب بباسوورد.. محدش هيقدر يوصل للشات بينك وبين خطيبتك أو مراتك| الطريقة هنا

شات واتساب بباسوورد..محدش
شات واتساب بباسوورد..محدش هيقدر يوصل للشات بينك وبين خطيبتك

في عصر تُقدّر فيه الخصوصية للغاية، يواصل تطبيق المراسلة واتساب WhatsApp السعي لإيجاد طرق مبتكرة لضمان سرية محادثات مستخدميه ، فكشف للتطبيق مؤخرًا عن أحدث ميزة تحت اسم Chat Lock أو قفل الدردشة.  ويتيح ذلك للمستخدمين حماية محادثاتهم الشخصية والحميمة بطبقة إضافية من الأمان.

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، فمن خلال قفل الدردشة في واتساب ، يمكن للمستخدمين إزالتها بشكل سري من صندوق الوارد الرئيسي ووضعها في مجلد مخصص. و يُمنح الوصول إلى هذا المجلد حصريًا من خلال كلمة مرور هاتف المستخدم أو المصادقة البيومترية ، مثل بصمة الإصبع.  بالإضافة إلى ذلك، يتم إخفاء محتويات الدردشات المقفلة تلقائيًا في الإشعارات ، مما يوفر للمستخدمين راحة البال التامة. 

تم تصميم ميزة قفل الدردشة في واتساب خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد الذين يعطون هواتفهم أحيانًا لأفراد الأسرة أو يجدون أنفسهم في مواقف حيث يحمل شخص آخر هواتفهم مؤقتًا.  تخيل تلك الحالات التي تصل فيها رسالة بينما يمسك شخص آخر هاتفك.  فباستخدام ميزة Chat Lock ، يمكنك الوثوق في أن محادثاتك الخاصة تظل مخفية عن أعين المتطفلين.

 

طريقة تفعيل ميزة Chat Lock الجديدة في واتساب

 

يعد تمكين قفل الدردشة في واتساب أمرًا سهلاً للغاية.  

1- انقر على اسم الدردشة الفردية أو الجماعية التي ترغب في تأمينها.

2- حدد خيار القفل. 

3- للكشف عن الدردشات المقفلة ، اسحب ببطء إلى صندوق الوارد الخاص بك وأدخل كلمة مرور هاتفك أو استخدم المصادقة البيومترية لجهازك.

واتساب WhatsApp Chat Lock الخصوصية قفل الدردشة

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