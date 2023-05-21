عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللقب محسوم.. نجم الأهلي السابق: كولر لديه رفاهية إهدار النقاط في الدوري

كولر وسيد عبد الحفيظ
كولر وسيد عبد الحفيظ

قال وليد صلاح الدين قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر استطاع أن يحسم مسابقة الدوري المصري الممتاز لصالح الأهلي خلال الموسم الحالي.

وقال وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق:" مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل كبير للغاية.

واضاف:" كولر خلال الفترة الماضية كان يلعب مسابقة الدوري المصري الممتاز باللاعبين الأساسيين وبالفعل أصبح بعيد عن أقرب المنافسين لذلك عليه الفترة المقبلة إعطاء الفرص للاعبين آخرين وإراحة لاعبيه الأساسيين.

وتابع:" كولر الآن عليه أن يعلم أن لديه رفاهية ضياع بعض النقاط فى الدورى الممتاز ، بسبب البعد عن أقرب المنافسين ، لذلك عليه تغيير اللاعبين ولابد من إراحة كل من معلول وعبد المنعم وبيرسي تاو وكهربا وحمدي فتحي والشحات خلال المباريات المقبلة.

الأهلى الدوري كولر الدوري المصري وليد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان في مطار القاهرة

اليوم.. طرح أذون خزانة بـ 30 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية

لحظة استقبال الرئيس السيسي لسلطان عمان في مطار القاهرة .. فيديو

زيارة تاريخية لسلطان عمان إلى مصر .. فما أهميتها؟

كارثة بيئية.. نصف بحيرات الأرض تنكمش والجفاف يحاصرها| ربع سكان العالم يعيش في حوض جاف

أسعار الذهب الآن في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

ننشر اول صور لتشغيل مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا

قائد القوات البحرية يستقبل نظيريه السعودي والقطري لبحث التعاون المشترك.. صور

فيديو

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ