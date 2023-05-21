اللقب محسوم.. نجم الأهلي السابق: كولر لديه رفاهية إهدار النقاط في الدوري

قال وليد صلاح الدين قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر استطاع أن يحسم مسابقة الدوري المصري الممتاز لصالح الأهلي خلال الموسم الحالي.

وقال وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق:" مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل كبير للغاية.

واضاف:" كولر خلال الفترة الماضية كان يلعب مسابقة الدوري المصري الممتاز باللاعبين الأساسيين وبالفعل أصبح بعيد عن أقرب المنافسين لذلك عليه الفترة المقبلة إعطاء الفرص للاعبين آخرين وإراحة لاعبيه الأساسيين.

وتابع:" كولر الآن عليه أن يعلم أن لديه رفاهية ضياع بعض النقاط فى الدورى الممتاز ، بسبب البعد عن أقرب المنافسين ، لذلك عليه تغيير اللاعبين ولابد من إراحة كل من معلول وعبد المنعم وبيرسي تاو وكهربا وحمدي فتحي والشحات خلال المباريات المقبلة.