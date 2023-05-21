نجم الأهلي السابق يكشف قرارا مفاجئا خاص بـ محمد الشناوي قبل النهائي الإفريقي

يعقد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرانه خلال الفترة الحالية، مستغلًا غيابه عن المباريات المقبلة بسبب الإيقاف 3 مباريات في بطولة الدوري.

وكتب هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "محمد الشناوي يعقد قرانه خلال فترة الراحة الحالية بعد غيابه في 3 مباريات مع الأهلي بسبب الإيقاف مبروك يا شناوي ".

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما صعد الوداد المغربي إلي المباراة النهائية على حساب صن داونز وضرب موعدًا مع النادي الأهلي.



وتقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 يونيو المقبل، في المغرب.