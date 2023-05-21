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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للتخلص منه.. بيان عاجل من رئيس الشيشان بشأن محاولات اغتياله

رئيس الشيشان
رئيس الشيشان

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأحد، إن أجهزة مخابرات الدول الأوروبية، تستعد لتنفيذ هجمات إرهابية ضده، عبر الأجهزة الأوكرانية.

وقال قديروف، لقناة “روسيا-1”، "إنهم يبذلون قصارى جهدهم للتخلص مني. هناك معلومات تفيد بأن الخدمات الأوروبية الخاصة تعد لشن هجمات إرهابية ضدي من خلال تلك الأوكرانية”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عن إرسال مجموعة جديدة من الجنود من قوات الحرس الوطني الروسي إلى منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا.

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وكتب قديروف، علي “تلجرام”، “أرسلنا من غرزوني، وحدة جديدة من أكثر الوحدات استعدادًا للقتال، الفوج العملياتي رقم 96 التابع لقوات الحرس الوطني الروسي، بقيادة الضابط المقاتل محمد توشايف، إلى منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا”.

وأضاف: “سينضم مقاتلو الفوج، إلى إخوانهم الجنود الذين حلوا سابقًا محل زملائهم في العمليات، وقد شارك معظمهم مرارًا وتكرارًا في منطقة العمليات”.

رئيس الشيشان رمضان قديروف قديروف الشيشان أوكرانيا

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