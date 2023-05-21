تضاعف أرباح مصر لصناعة الكيماويات في 10 شهور

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات،التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 175% عن أول 10 أشهر من العام المالي الجاري 2023/2022.



أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، تسجيل صافي ربح بلغ 468.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 170.48 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 435.66 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 148.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال التسعة أشهر لتصل إلى 676.58 مليون جنيه مقابل 399.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما ،و تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة فى صناعة الكيماويات فى مصر والشرق الأوسط تمتلك مصنع رئيسى يقع فى المكس بالإسكندرية.



وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من اسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع الخاص باقى اسهم الشركة.