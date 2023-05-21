أتليتكو مدريد يكتسح أوساسونا بثلاثية في الدوري الإسباني

اكتسح فريق أتليتكو مدريد نظيره أوساسونا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثلاثية أتليتكو مدريد عن طريق كاراسكو ونيجويز وكوريا في الدقائق 44، 62، 82.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: إيفو جربيتش

خط الدفاع: أكسيل فيتسل - خوسيه خيمينيز - ماريو هيرموسو – مولينا - ساؤول

خط الوسط: كوكي - دي بول - كاراسكو

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أتليتكو مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بينما يأتي فريق أوساسونا في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.