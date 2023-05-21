شريف أبو النجا: مستشفى 57357 تستوعب 60% من حالات الإصابة بسرطان الأطفال

قال الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357، إن مستشفى 57357 تستقبل جميع الحالات المصابة التي تصل للمستشفى طالما أنها لم تأخذ علاج كيمائي بالخارج.

وأضاف الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نستقبل الحالات المصابة بجميع مراحل المرض"، لافتا: "الحالات التي نرفضها هي الحالات التي حصلت على علاج كيمائي بالخارج".

وأشار الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357،: "المستشفى تستوعب 60% من حالات الإصابة بسرطان الأطفال في مصر"، موضحا: "71.7% نسبة شفاء المرضى في مستشفى 57357".

وأوضح الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357،: "مريض سرطان الأطفال يبقى 3 سنوات في العلاج"، لافتا: "مستشفى 57357 بطنطا ومعهد الأورام خففا الإقبال على المستشفى الرئيسي بالقاهرة".





واسترسل الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357،: "نعمل على تقديم خدمة متميزة بجودة عالية لمرضى السرطان"، لافتا: "مستشفيات كثيرة أغلقت في أمريكا بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل"، مؤكدا: "لا توجد قوائم انتظار لمرضى سرطان المخ في مصر".

