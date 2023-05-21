عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف أبو النجا: مستشفى 57357 تستوعب 60% من حالات الإصابة بسرطان الأطفال

مستشفى 57357
مستشفى 57357

قال الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357، إن مستشفى 57357 تستقبل جميع الحالات المصابة التي تصل للمستشفى طالما أنها لم تأخذ علاج كيمائي بالخارج.

txt

رئيس جامعة طنطا يكشف تفاصيل إعادة تشغيل فرع مستشفى 57357

txt

ننشر اول صور لتشغيل مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا

وأضاف الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نستقبل الحالات المصابة بجميع مراحل المرض"، لافتا: "الحالات التي نرفضها هي الحالات التي حصلت على علاج كيمائي بالخارج".

 

وأشار الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357،: "المستشفى تستوعب 60% من حالات الإصابة بسرطان الأطفال في مصر"، موضحا: "71.7% نسبة شفاء المرضى في مستشفى 57357".

 

وأوضح الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357،: "مريض سرطان الأطفال يبقى 3 سنوات في العلاج"، لافتا: "مستشفى 57357 بطنطا ومعهد الأورام خففا الإقبال على المستشفى الرئيسي بالقاهرة".
 


واسترسل الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357،: "نعمل على تقديم خدمة متميزة بجودة عالية لمرضى السرطان"، لافتا: "مستشفيات كثيرة أغلقت في أمريكا بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل"، مؤكدا: "لا توجد قوائم انتظار لمرضى سرطان المخ في مصر".
 

مستشفى 57357 الدكتور شريف أبو النجا الأطفال في مصر الإصابة بسرطان الحالات المصابة الإعلامي أحمد موسى ستشفى 57357 سرطان الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

مقتل حفيد علي الكسار دهسا بـ سيارة في البحيرة

السعودية .. توجيه عاجل من أمير الباحة بسبب الطقس والأمطار الغزيرة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

صدق أو لا تصدق| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات

ترشيحاتنا

جمال الكشكي: ورش عمل بالحوار الوطني خلال الفترة المقبلة

إلغاء دعم بطاقة التموين أحدثها.. حرب الشائعات كيف نفضح المرجون لها

سيدة تتهم طليقها بتعذيب نجلها المعاق بالنار في أماكن خطيرة.. فيديو

أرخص سيارة من لاند روفر 2023 في مصر

بعد تحقيقات.. صحيفة ألمانية تكشف تورط أوكرانيين في تفجير "نورد ستريم"

96 محطة تحلية.. مصر تسد فجوة المياه لمواجهة أزمة الزيادة السكانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو لرجل وطفل يثير ضجة في الصين.. ماذا ظهر فيه؟

خطفت عقل مكرم ابن الحاج متولي| أين اختفت الجميلة "مهجة" وكيف صار شكلها الآن ؟

ينافس الأنواع المباعة فى الأسواق.. أصنع مزيل العرق بأفضل طريقة

فيديو

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ