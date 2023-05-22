خلال أيام.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا لـ المصريين على الهواء.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتم التنسيق لإعادة بعض القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية في 2011 لدولة أوروبية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "خلال الأيام القادمة سيتم استعادة بعض القطع الأثرية التي خرجت لدولة أوروبية بطريق غير شرعية".

وأوضح: "يتم حاليا التنسيق والتعاون مع دولة أوروبية صديقة لنا من أجل تسليم القطعتين"، معقبا: "القطعتين مهمين بالنسبة للدولة المصرية".

وأشار: "الأيام القادمة سيتم هذا الإجراء وتسلم مصر قطعتين من إحدى الدول الأوروبية"، مؤكدا: "الأيام الجايه هتسمعوا خبر حلو بهذا الشأن"، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إتمام هذا الإجراء وتسلم القطع الأثرية، لافتا إلى أن الجهات والأجهزة المعلوماتية بالتعاون مع النيابة العامة المصرية تحركت في هذا الشأن.