بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

علق الإعلامي أحمد موسى، على مواجهة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "النادي الأهلي يمثل مصر، والجمهور هو اللاعب الأساسي في اللقاء".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الوداد المغربي قدم مباراة رائعة أمام صن داونز ويلتقي الأهلي يوم 4 يونيو"، وإن شاء الله البطولة تكون من نصيب النادي الأهلي".





وأوضح موسى أن وزير الداخلية سمح في مباراة الهلال بالسعة الكاملة للاستاد وكان الجمهور هو رقم 1"، وأتمنى أن نرى هذا المشهد في مباراة الوداد المقبلة".



وتابع أحمد موسى: "الأهلي مع كولر في افضل مستوى له، لأن كولر مدير فني محترف"، والنادي الأهلي يحتاج لجمهوره في المباراة".

خفضوا أسعار التذاكر

واسترسل: "أتمنى من إدارة الأهلي أن يخفضوا أسعار تذاكر المباراة لمشاركة أكبر عدد من الجمهور"، وأتمنى من الجمهور أن يشجع ويأخذ معه ما هو مسموح من أدوات التشجيع واللي يغلط يتحاسب".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى،: "أتمنى أن يقوم مجلس إدارة الأهلي بالإعداد لمباراة الأهلي والوداد المقرر لقاء العودة له 11 يونيو المقبل".