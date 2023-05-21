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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: تعديلات قانون التصالح خلال 3 أسابيع وتسهيلات غير مسبوقة للمواطنين.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع اليوم، وتكليفه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بعمل نص تعديلات قانونية شاملة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

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وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»: «؛خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بداية من اليوم؛ سيعرض وزير العدل على اجتماع مجلس الوزراء النسخة الأولى من تعديلات إنهاء مسألة التصالح».

 

واستطرد موسى: «واحنا في جدة قالوا لنا المصريين هناك إنهم دافعين فلوس بقالهم 3 سنين ومش عارفين هيتصالحوا ولا لا؟؛ وقالوا لنا شفولنا حل في موضوع التصالح»، مؤكدًا أن معلومات تجهيز نص تعديلات قانونية شاملة خلال 3 أسابيع لإنهاء التصالح في مخالفات البناء معلومات خاصة له.

 

وأضاف الإعلامي موسى، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء يهدف لإنهاء أزمة التصالح؛ خدمة للمواطنين، والعمل على إيجاد مخرج عادل وسريع؛ دون الانتظار أكثر من ذلك، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة يعلمان وجود تأخير كبير في صدور هذا القانون.

 

وتابع أحمد موسى، أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح، ورئيس الوزراء أكد على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين في أزمة التصالح بمخالفات البناء، والاهتمام بالمواطنين، والتيسير عليهم ومنحهم تسهيلات لم تحدث من قبل؛ من أجل حل مشكلة التصالح، وتوفيق أوضاع المخالفين.

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