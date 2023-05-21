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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: سألتقي الرئيس الصيني قريبا.. والدفاع عن تايوان أمر حتمي

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن مجموعة الدول السبع اتفقت على نهج موحد تجاه الصين يدعو إلى تنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على دولة واحدة، وألمح إلى أنه يمكنه التحدث مع الرئيس الصيني قريبًا. كما أكد، أن بلاده ستضع تايوان في موقف يمكنهم فيه الدفاع عن أنفسهم إذا حاولت الصين دخولها بالقوة.

هل تسعى مجموعة السبع للانفصال عن الصين؟

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بعد قمة استمرت ثلاثة أيام مع زعماء مجموعة السبع، اليوم، "نحن لا نتطلع إلى الانفصال عن الصين. نتطلع إلى التخلص من المخاطر وتنويع علاقتنا مع الصين". مضيفا، أن دول مجموعة السبع أصبحت موحدة أكثر من أي وقت مضى من حيث "مقاومة الإكراه الاقتصادي معًا والتصدي للممارسات الضارة التي تضر بعمالنا". حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وحدد قادة مجموعة السبع نهجا مشتركا "للتخلص من المخاطر وليس لفصل" المشاركة الاقتصادية مع الصين في بيان أصدرته يوم السبت، مما دفع سفارة الصين في اليابان إلى حث مجموعة السبع على التوقف عن إثارة المواجهة والانقسام.

المنطاد الصيني

وعلى الرغم من رد الفعل، قال بايدن إنه يتوقع ذوبان الجليد في العلاقات الفاترة مع الصين "بفترة قصيرة جدا" بعد التوترات الناجمة عن حادثة في وقت سابق من هذا العام عندما أسقطت الولايات المتحدة منطادًا صينيًا حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة.

وقال بايدن "يجب أن يكون لدينا خط ساخن مفتوح". وقال إنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا العام الماضي على إبقاء الاتصالات مفتوحة، لكن كل شيء تغير بعد "هذا البالون السخيف الذي كان يحمل سيارتي شحن بقيمة معدات تجسس".

وأشار بايدن إلى أن تحولا في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قد يحدث قريبا، مرددا ما قاله للصحفيين قبل مغادرته.

وقال بايدن "فيما يتعلق بالتحدث معهم، أعتقد أنك ستشهد ذوبان الجليد في القريب العاجل".

الصين لن تستطيع السيطرة على تايوان

وفيما يتعلق بقضية التوترات بين الصين وتايوان، قال بايدن إن هناك تفاهمًا واضحًا بين معظم الحلفاء أنه إذا تصرفت الصين من جانب واحد ضد جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، فسيكون هناك رد.

وقال: "لن نقول للصين ما يمكنها فعله، لكن في هذه الأثناء سنضع تايوان في موقف يمكنهم فيه الدفاع عن أنفسهم".

تعهدت رئيسة تايوان تساي إنغ ون يوم السبت بالحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وسط توترات شديدة مع الصين ، الأمر الذي كثف الضغط العسكري على الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي.

وكرر بايدن أن الولايات المتحدة وحلفاء مجموعة السبع لن يتاجروا بالمواد التي من شأنها أن تسمح للصين ببناء أسلحة دمار شامل ، لكنه أصر على أن ذلك "ليس عملا عدائيا".

رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني

وقال إنه لن يفكر في تخفيف القيود المفروضة على الصين على تلك المواد ، لكن يجري التفاوض بشأن تخفيف العقوبات على الجنرال الصيني لي شانغفو ، الذي عين في مارس وزيرا للدفاع الصيني الجديد.

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