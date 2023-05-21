حق المواطن في حياة كريمة .. ندوة إعلامية بالعريش

نظم مركز إعلام العريش محافظة شمال سيناء ، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة حول حق المواطن فى حياة كريمة ، وحاضرت فيها الدكتورة امانى غريب رئيس جمعية الفيروز وذلك بمقر مؤسسة الشجرة للتنميه والفن وبحضور السيد العدل المدير التنفيذى للمؤسسه ومجموعة من الشباب والشابات أعضاء المؤسسه .

تحدثت الدكتورة امانى غريب ، فى البدايه عن المقصود بحياه كريمه وتحديد الفقر متعدد الجوانب والمستحقون لتكافل وكرامه وتناولت التنمية بالمشاركة وتحديد الاحتياجات.

والاستماع لرأى من تقدم لهم الخدمه لتناسب أوضاعهم.

وتناولت، أهمية الاستفادة من تحسن الأوضاع الامنيه فى جذب المستثمرين لاقامة مشروعات فى شمال سيناء وحثت فى حديثها الشباب على التحرك وعدم اليأس والاستمرار فى العمل التطوعى.



وكان من أهم الاستفسارات فى اللقاء :

من المسئول عن تحديد احتياجات القرى والمناطق المستفيدة من حياة كريمه وهل حياه كريمة ستحظى بها شمال سيناء قريبا؟. وكيف يبدأ الشاب مشروعه ، ولماذا لا يتم عمل مشروع تدوير المخلفات فى شمال سيناء رغم احتياج المحافظه له ويوفر فرص عمل للشباب؟.

جذب رجال الأعمال:



وأوصى الحضور:

بضرورة جذب رجال الأعمال لعمل مشروعات واستثمار رؤوس الأموال فى شكل خطوط إنتاج.

وضرورة تسهيل الاجراءات الخاصة باقامة مشروعات للشباب وتهيئة بيئة العمل .وضرورة اختيار عناصر صالحه تفيد المجتمع للعمل فى برنامج حياه كريمه لديها خبرات فى العمل الأهلى .

وأهمية تطوير الذات وتدريب الشباب على دراسات الجدوى للمشروعات.

وفى ختام اللقاء تم تكريم عدد من الأعضاء المتميزين فى أنشطة المؤسسة وتم توزيع شهادات تقدير عليهم.