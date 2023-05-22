شبانة عن تأهل الأهلي لنهائي أفريقيا: أصبح مصدر السعادة للشعب المصري

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي أصبح مصدر السعادة للشعب المصري كله، بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، مطالبا الجميع بدعم القلعة الحمراء من أجل التتويج بالبطولة القارية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة etc: "الأهلي أصبح حديث العالم حاليًا بعد الوصول لنهائي البطولة القارية، وأطالب المسئولين بتذليل كافة العقبات من أجل الفريق الأحمر ومعاونته لتحقيق لقب البطولة، لأنه أصبح البسمة الحقيقية لجمهور الكرة المصرية، ويجب المحافظة على الأهلي وأن نفتخر به".

وأضاف: "الأهلي يستحق التقدير والاحترام، ووصل إلى النهائي بفروق فنية وجماعية عن الترجي التونسي، وحاليًا الفريق يعيش في حالة رائعة".

وواصل: "كيفين جونسون مساعد موسيماني السابق اشاد بتطور مستوى الأهلي، والنادي مستقر فنيًا وإداريًا والدليل الطفرات التي حدثت مؤخرًا في الإنشاءات، كما أن هناك لاعبين عقودهم تنتهي بعد شهر من الآن، ولم يخرج اي لاعب للتذمر أو الحديث في ملف التجديد".

وأكمل: "أحزن من البعض الذي يريد التقليل من نجاحات الأهلي، ويجب عليهم التعلم من القلعة الحمراء وأخذها كنموذج، هناك (غيرة إيجابية)، اطهر الطاهر ليس له علاقة بوصول الأهلي إلى النهائي، الفريق لعب جماعيًا بشكل قوي وحقق انتصارات هامة في دور المجموعات ثم تخطى الرجاء والترجي ووصل إلى النهائي لملاقاة الوداد المغربي".

وزاد: "أسلوب لعب الأهلي يشبه مانشستر سيتي الذي يعتمد على الجماعية في الأداء، والأهلي لم يصل إلى النهائي بالحظ أو بالصدفة، هناك أفكار خاطئة لدى بعض الناس وبعضهم لا يُدرك أو لا يفهم أن الفريق الأحمر حقق نتائج قوية وفاز بروح لاعبيه وبقدراته الفنية".

وختم: "البعض وصف الأهلي أنه (ننوس القارة) وكذلك يتم مجاملته من اتحاد الكرة وهذا أمر خاطئ، بل خرج خالد مرتجي امين صندوق النادي يطالب بدعم الدولة ماليا من أجل استكمال الإنشاءات وأيضا للإنفاق الكبير على القطاعات الرياضية داخل النادي".