برلماني: مجلس الوزراء يناقش تقنين حالات وضع اليد علي أراضي الدولة

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس الوزراء يناقش تقنين وضع واضعي اليد علي أملاك وأراضي الدولة حتي يقوموا بشرائها بعد تقنينها من لجان مختصة.

وأضاف "محمد عطية الفيومي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن تم حصر إعداد الأشخاص الواضعين أيديهم علي أراضي وأملاك الدولة داخل كل محافظة، وهذا الحصر موجود داخل وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

وتابع الدكتور محمد عطية الفيومي، أن الحكومة تعطي فرصة من جديد للأشخاص الواضعين أيديهم علي أراضي الدولة ويقومون بزراعتها والبعض الآخر أقام منشآت صناعية.