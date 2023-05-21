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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني: مجلس الوزراء يناقش تقنين حالات وضع اليد علي أراضي الدولة

محمد عطيه الفيومي
محمد عطيه الفيومي

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس الوزراء يناقش تقنين وضع واضعي اليد علي أملاك وأراضي الدولة حتي يقوموا بشرائها بعد تقنينها من لجان مختصة.

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وأضاف "محمد عطية الفيومي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن تم حصر إعداد الأشخاص الواضعين أيديهم علي أراضي وأملاك الدولة داخل كل محافظة، وهذا الحصر موجود داخل وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

وتابع الدكتور محمد عطية الفيومي، أن الحكومة تعطي فرصة من جديد للأشخاص الواضعين أيديهم علي أراضي الدولة ويقومون بزراعتها والبعض الآخر أقام منشآت صناعية.

أراضي وأملاك الدولة الإدارة المحلية بمجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي التنمية المحلية برنامج مساء dmc قناة dmc الفضائية

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