عطية الفيومي: قرارات الرئيس السيسي جاءت استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرارات الرئيس السيسي التي أصدرها خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للاستثمار جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين، ولطالما طالبنا بها للتيسير على المستثمرين وتسهيل اقامة مشروعاتهم وإدارتها بسهولة ويسر بما يعود بالنفع والفائدة علي كافة الأطراف.

وأضاف “الفيومي”، في تصريحات صحفية اليوم، أن إصدار هذه القرارات من الرئيس السيسي بنفسه والذي يترأس المجلس الأعلى للاستثمار، تعطيها قوة وضمان علي أنه سيتم تنفيذها بجدية وسرعة، كما أنها ستساهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي علي حد سواء مما أضاع العديد من الفرص الاستثمارية وأثر علي الاقتصاد المصري ككل.

وأكد أنّه بالنظر إلى مجمل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها خلال اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار، نجد أنها كلها لتشجيع الاستثمار، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وعلى رأسها القرار الخاص بالموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات.

ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي، لأن هذا القرار على وجه الخصوص يحفز المستثمرين الأجانب على إدخال وارداتهم أو متطلبات الإنتاج الخاص بهم، خلال فترة عمل المشروع، خاصة أن مدة الـ 10 سنوات ليست بالقليلة وكافية لجني ثمار المشروع.

وكذلك القرار الخاص بتسهيل استيراد مستلزمات الانتاج والذي من شانه المساهمة بقوة في دوران عجلة الانتاج والتصنيع بكامل قوة العمل و التشغيل بالمصانع ، حيث عانت المصانع بشكل كبير خلال الفترة الماضية من نقص مستلزمات الانتاج وتوقف عجلة الانتاج في العديد من القطاعات.

يذكر أن الرئيس السيسي اصدر 22 قرارا مهما خلال ترأسه لاجتماع المجلس الاعلي للاستثمار ، و وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار ، و التي تخص مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية و تهدف لتنشيط الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.

