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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفيومي: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساعد على التكامل الصناعي

صدى البلد

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القرارات سوف تساعد على جذب مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب الفترة المقبلة. 

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار سوف تساعد على التكامل الصناعي بين الصناعات الصغيرة والمصانع الكبري خلال الفترة القادمة. 

وأوضح "الفيومي"، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، تساهم في تهيئة وخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي والمحلي، خلال الفترة المقبلة بشكل كبير لما أصدره المجلس من حوافز للمستثمرين، لافتا إلى أن حزمة القرارات سوف تدعم المستثمرين بشكل كبير وتساعد في زيادة استثماراتهم وتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية جديدة، سوف تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتلبي طموحات المستثمرين.

ونوه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، سوف تقضي على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية وعلى رأسها البيروقراطية من خلال خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي.

 

 


 

الاتحاد العام للغرف التجارية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصناعات الصغيرة

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