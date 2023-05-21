تفاصيل وكواليس إعادة تشغيل فرع مستشفى 57357 بطنطا.. فيديو

قال محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة أصبحت مسئولة عن تشغيل مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا، وتم تغيير اسمها لتصبح مستشفى سرطان الأطفال بجامعة طنطا، منوها بأن تبرعات مستشفى الأطفال 75375 بطنطا انخفضت بسبب الظروف الاقتصادية مما دفع المؤسسة للغلق.



واسترسل “محمود زكي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، الدولة تحركوا من أجل إنقاذ الموقف وعدم غلق المستشفى، متابعا: الحكومة تدخلت لإنهاء أزمة المستشفى، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.



وأوضح أن الدولة وجهت بأن تقوم الجامعة بتشغيل فرع طنطا، بنفس الأطقم الطبية ونفس بروتوكولات العلاج دون أي تغيير، كما أنها وجهت بصرف كل المبالغ المطلوبة حتى يستمر طاقم العمل بالمستشفى.

وأضاف أن المستشفى كانت تقدم للمرضى الكشف فقط بنسبة كبيرة، ومن ثم يتم نقل المرضى للفرع الرئيسي في القاهرة، ولكن الآن أصبحت المستشفى تقدم خدمات الكشف والعلاج للجميع بالمجان.



وأكمل: نخاطب المواطنين بتقديم المساعدات لمساعدة مستشفى سرطان الأطفال بجامعة طنطا.



وأشار إلى أن وزيرة التضامن تدعم عودة تشغيل مستشفى سرطان الأطفال بجامعة طنطا، وذلك بعد إتباعه للجامعة، مشيرا إلى أن مؤسسة 57357 تتكفل حتى الآن بإيجار المستشفى ولا توجد أي نزاعات بين وزارة التضامن والجامعة.