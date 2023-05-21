عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل وكواليس إعادة تشغيل فرع مستشفى 57357 بطنطا.. فيديو

صدى البلد

قال محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة أصبحت مسئولة عن تشغيل مستشفى سرطان الأطفال 57357 بطنطا، وتم تغيير اسمها لتصبح مستشفى سرطان الأطفال بجامعة طنطا، منوها بأن تبرعات مستشفى الأطفال 75375 بطنطا انخفضت بسبب الظروف الاقتصادية مما دفع المؤسسة للغلق.


واسترسل “محمود زكي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، الدولة تحركوا من أجل إنقاذ الموقف وعدم غلق المستشفى، متابعا: الحكومة تدخلت لإنهاء أزمة المستشفى، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.
 

وأوضح أن الدولة وجهت بأن تقوم الجامعة بتشغيل فرع طنطا، بنفس الأطقم الطبية ونفس بروتوكولات العلاج دون أي تغيير، كما أنها وجهت بصرف كل المبالغ المطلوبة حتى يستمر طاقم العمل بالمستشفى.

 

وأضاف أن المستشفى كانت تقدم للمرضى الكشف فقط بنسبة كبيرة، ومن ثم يتم نقل المرضى للفرع الرئيسي في القاهرة، ولكن الآن أصبحت المستشفى تقدم خدمات الكشف والعلاج للجميع بالمجان.


وأكمل: نخاطب المواطنين بتقديم المساعدات لمساعدة مستشفى سرطان الأطفال بجامعة طنطا.

وأشار إلى أن وزيرة التضامن تدعم عودة تشغيل مستشفى سرطان الأطفال بجامعة طنطا، وذلك بعد إتباعه للجامعة، مشيرا إلى أن مؤسسة 57357 تتكفل حتى الآن بإيجار المستشفى ولا توجد أي نزاعات بين وزارة التضامن والجامعة.

طنطا مستشفى سرطان الأطفال سرطان الأطفال مبادرة حياة كريمة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

جالها فوبيا وبتصرخ يوميا| حقيقة إيداع البلوجر سارة دار أيتام.. فقدت عينها وغادرت منزلها

ترشيحاتنا

محمد رمضان يرد على سخرية خالد سرحان من صورته مع الدولارات

بقوة 4 درجات.. زلزال جديد يضرب تركيا .. تفاصيل

لهذا السبب| تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لهذا الموعد

أسطورة المغرب: من الصعب التكهن بالفائز بين الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

بيراميدز يهزم المحلة بثنائية ويقفز للمركز الثاني بالدوري الممتاز

تصريح جديد من ضياء رشوان حول الصحف الحزبية المتوقفة.. ماذا قال؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول مبتور ساقين فوق الركبة يدخل التاريخ بصعوده قمة جبل إيفرست..فيديو

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ