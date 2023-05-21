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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة طنطا: الدعم المالي المقدم من الدولة لمستشفى 57375 بلغ 62 مليونا

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الظروف الإقتصادية هي السبب في توقف مستشفي ٥٧٣٥٧ في إقليم وسط الدلتا في الفترة السابقة، ولكن سرعان ما تحركت الدولة في إدارة هذه الأزمة لإعادة العمل من داخل المستشفي مرة أخري، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أصدر قراراً مع وزير التعليم العالي بتشغيل مستشفي ٥٧٣٥٧ واعطاء الإدارة لجامعة طنطا.

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مدير مستشفى 57357 يرد على رئيس جامعة طنطا: استقبلنا كل الحالات المرضية

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رئيس جامعة طنطا يكشف تفاصيل إعادة تشغيل فرع مستشفى 57357

وأضاف "محمود زكي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن الدعم المالي المقدم من الدولة لمستشفي ٥٧٣٥٧ بلغ ٦٢ مليون جنيهاً حتي يتم إعادة تشغيلها مرة أخرى بشكل طبيعي كما كانت عليه من قبل.

وتابع الدكتور محمود زكي، أن المستشفى سيقدم خدمة مميزة لأطفال مصر، لافتًا إلى أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا، وسيتم إنشاء مركز تدريبي للأطقم الطبية؛ لكي يُصبح المستشفى متكاملاً.

أطفال مصر الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي الظروف الاقتصادية برنامج مساء dmc قناة dmc الفضائية

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