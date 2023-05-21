رئيس جامعة طنطا: الدعم المالي المقدم من الدولة لمستشفى 57375 بلغ 62 مليونا

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الظروف الإقتصادية هي السبب في توقف مستشفي ٥٧٣٥٧ في إقليم وسط الدلتا في الفترة السابقة، ولكن سرعان ما تحركت الدولة في إدارة هذه الأزمة لإعادة العمل من داخل المستشفي مرة أخري، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أصدر قراراً مع وزير التعليم العالي بتشغيل مستشفي ٥٧٣٥٧ واعطاء الإدارة لجامعة طنطا.

وأضاف "محمود زكي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن الدعم المالي المقدم من الدولة لمستشفي ٥٧٣٥٧ بلغ ٦٢ مليون جنيهاً حتي يتم إعادة تشغيلها مرة أخرى بشكل طبيعي كما كانت عليه من قبل.

وتابع الدكتور محمود زكي، أن المستشفى سيقدم خدمة مميزة لأطفال مصر، لافتًا إلى أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا، وسيتم إنشاء مركز تدريبي للأطقم الطبية؛ لكي يُصبح المستشفى متكاملاً.