عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مستشفى 57357 يرد على رئيس جامعة طنطا: استقبلنا كل الحالات المرضية

شريف أبو النجا
شريف أبو النجا

رد شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357، على تصريحات رئيس جامعة طنطا، مع الإعلامي أحمد موسى، بشأن عدم استقبال المستشفى جميع الحالات المرضية التي تصل لهم، قائلا: ده مهندس ومستحيل تحديد درجة المرض قبل دخول المريض للمستشفى.
 

txt

شريف أبو النجا: مستشفى 57357 تستوعب 60% من حالات الإصابة بسرطان الأطفال

txt

تفاصيل تسليم فرع مستشفى 57357 لجامعة طنطا وعودته للعمل.. فيديو


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تردد عن استقبال الحالات التي تكون نسب الشفاء فيها مرتفعة، كلام غير صحيح.

 

وشدد على أنه يتم استقبال الحالات طالما لم تأخذ علاج كيميائي بالخارج، لأن من يحصل على مضاد حيوي دون استشارة تأخذ البكتيريا مناعة ويحتاج أدوية متقدمة وغالية وأحيانا تكون غير موجودة ومصرح بها في المستشفى الجامعي فقط ويحتاج إلى وقت أكبر في المستشفى .

 

واستطرد شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357، أن نسب الشفاء في المستشفى وصلت إلى 71.7 % وهناك سعي للوصول إلى النسب العالمية والمقدرة بـ 83 %.

 

وأردف أنه تم استقبال أكثر من ألف حالة سرطان المخ خلال 2022، ولديهم أكبر مستشفى لسرطان الأطفال في العالم بسعة 320 سريرًا، يستقبل 60 % من حالات سرطان الأطفال في مصر، موضحا أن مريض سرطان الأطفال يحتاج إلى علاج يستغرق 3 سنوات .

 

وأكد أن هناك مستشفيات تغلق أبوابها لأسباب اقتصادية وارتفاع نفقات التشغيل في الولايات المتحدة الأمريكية .

 

واختتم شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357،أن هناك أمراض لا يوجد بها قوائم انتظار في المستشفى، والحالات المرضية الأخرى لا تصل مدة الانتظار إلى شهر.

 

مدير مستشفى 57357 مستشفى 57357 النتيجة النهائية الولايات المتحدة الحالات المرضية الإصابة بسرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

ترشيحاتنا

السياحة تنفي خروج قطع أثرية من متاحف مصرية إلى إسرائيل.. فيديو

بايدن: سألتقي الرئيس الصيني قريبا.. والدفاع عن تايوان أمر حتمي

إغلاق مطار كاتانيا.. بركان إتنا الإيطالي يقذف الدخان والرماد |فيديو

تحركات طبيعية .. مفاجأة حول أسعار الذهب

مفاجأة سارة.. التموين: أسعار الذهب تتراجع في هذا التوقيت

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو لرجل وطفل يثير ضجة في الصين.. ماذا ظهر فيه؟

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ