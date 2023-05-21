مدير مستشفى 57357 يرد على رئيس جامعة طنطا: استقبلنا كل الحالات المرضية

رد شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357، على تصريحات رئيس جامعة طنطا، مع الإعلامي أحمد موسى، بشأن عدم استقبال المستشفى جميع الحالات المرضية التي تصل لهم، قائلا: ده مهندس ومستحيل تحديد درجة المرض قبل دخول المريض للمستشفى.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تردد عن استقبال الحالات التي تكون نسب الشفاء فيها مرتفعة، كلام غير صحيح.

وشدد على أنه يتم استقبال الحالات طالما لم تأخذ علاج كيميائي بالخارج، لأن من يحصل على مضاد حيوي دون استشارة تأخذ البكتيريا مناعة ويحتاج أدوية متقدمة وغالية وأحيانا تكون غير موجودة ومصرح بها في المستشفى الجامعي فقط ويحتاج إلى وقت أكبر في المستشفى .

واستطرد شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357، أن نسب الشفاء في المستشفى وصلت إلى 71.7 % وهناك سعي للوصول إلى النسب العالمية والمقدرة بـ 83 %.

وأردف أنه تم استقبال أكثر من ألف حالة سرطان المخ خلال 2022، ولديهم أكبر مستشفى لسرطان الأطفال في العالم بسعة 320 سريرًا، يستقبل 60 % من حالات سرطان الأطفال في مصر، موضحا أن مريض سرطان الأطفال يحتاج إلى علاج يستغرق 3 سنوات .

وأكد أن هناك مستشفيات تغلق أبوابها لأسباب اقتصادية وارتفاع نفقات التشغيل في الولايات المتحدة الأمريكية .

واختتم شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357،أن هناك أمراض لا يوجد بها قوائم انتظار في المستشفى، والحالات المرضية الأخرى لا تصل مدة الانتظار إلى شهر.