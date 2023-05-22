أستاذ عمارة وتصميم: القاهرة الخديوية تظهر وكأنها متحف مفتوح.. فيديو

قالت الدكتورة سهير زكي حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة وصاحبة موسوعة القاهرة الخديوية، إن منطقة القاهرة الخديوية خططت بشكل رائع حتي أصبحت مثل متحف مفتوح من شدة جمالها وتصميم المباني الجذاب وتخطيط شوارعها بشكل رائع.

وأضافت "سهير زكي حواس" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن منطقة القاهرة الخديوية كانت بداية التخطيط بالفكر الأوروبي مثل ما خطط لباريس بمعني أنه تم تخطيط الشوارع لكي تتسع وتكون أكثر استقامة ووجود ميادين يخرج منها عدة محاور.

وتابعت الدكتورة سهير زكي حواس، أن تخطيط القاهرة الخديوية كان وراءه عدة مهندسين ومصممين أجانب جاءوا من عدة دول أوروبية.