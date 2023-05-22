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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأجيل القمة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد 3 جولات جديدة من الدوري المصري

صدى البلد

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الأسبوع 30 و31 و32 من مسابقة الدوري المصري للموسم الحالي 2022/23.

 وكشفت الرابطة عن بعض مواعيد المباريات المؤجلة من الجولات السابقة وهي  4 مؤجلات النادي الأهلي أمام حرس الحدود والاتحاد وفيوتشر والإسماعيلي .

وشهد الجدول تأجيل مباراتي الأهلي أمام المصري في الجولة 30 وأمام الزمالك في الجولة 31 لارتباط الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تعلن الرابطة عن باقي الجدول عقب معرفة الفرق المنافسة على البطولة أو تحديد الفرق المهددة بالهبوط.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة ويليه فيوتشر في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ثم بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 46 نقطة .

 

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