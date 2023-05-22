عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخويا هو سندي.. اعترافات متهم بقتل شخص في عين شمس

صدى البلد

اعترف المتهم بقتل آخر في منطقة عين شمس بتفاصيل ارتكاب جريمته بسبب خلافات مالية.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة،بوجود خلافات بينه والمجنى عليه ، قام على إثرها بالإستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمان بإطلاق عيار نارى على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانوني.

وأكد المتهم في التحقيقات، أنه استعان بشقيقة ليكون سند له لجلب أمواله من المجني عليه.


وكان لقي شخص مصرعه اثر مشاجرة مع شقيقين بعين شمس بسبب خلافات مالية بينهم.

وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم ،  تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة أحد الأشخاص تبين أن له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلــق نارى بالرقبة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وهما شخص وشقيقه مقيمان بدائرة السلام أول بالقاهرة ، تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار .

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه ، قام على إثرها بالإستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمان بإطلاق عيار نارى على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

إطلاق عيار نارى شرطة عين شمس فرد خرطوش قسم شرطة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

صدق أو لا تصدق| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

شيزوفرينيا.. رسالة مثيرة من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للطائرة

تراجع قوي يضرب الحديد عالميا|وهذا سعر الطن الآن بعد نزوله 800 جنيه

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة 6 متهمين باستعراض القوة ومقاومة السلطات

والدة صيدلي حلوان تنهار أمام المحكمة وتؤكد: حق ابني مش هيضيع

حجز محاكمة المتهمين في قضية صيدلي حلوان للنطق بالحكم

الأم بعباءة سوداء.. وصول أسرة المجني عليه في قضية احتجاز وتعذيب صيدلي حلوان

نشرة الأخبار| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. وتراجع أسعار الحديد

بعد وفاة عضو الدائرة.. سماع مرافعة الدفاع في محاكمة احتجاز وتعذيب صيدلي حلوان

هل يتعاطى المتهم بدهس مهندس في القاهرة الجديدة عقاقير مخدرة؟ تفاصيل

ملايين مهربة خارج البلاد.. ضبط سعودي و7 آخرين في واقعة النقد الأجنبي..خاص

ترشيحاتنا

عقب اجتماع الـ 7.. ارتفاع أسعار النفط عالميا

دعاء اليوم الثاني من شهر ذي القعدة.. لو همومك ديون أو امتحان ردد 6 أدعية

أخويا هو سندي.. اعترافات متهم بقتل شخص في عين شمس

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الإثنين 22-5-2023

وزير الري يناقش قواعد صرف الحوافز والمكافآت على مستوى جهات الوزارة

دعاء قضاء الدين والفقر.. ردده ولو كانت مثل جبل أحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة كرة قدم تتحول إلى ساحة قتلى وجرحى.. ماذا حدث؟

بعد شائعة وفاتها.. صور أثارت الجدل لـ علا غانم

هذا النوع أكثر أشكال مرض السكري التي لا يتم تشخيصها|خالي بالك

بعد التحذير من الخروج غدا...كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية ؟

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ