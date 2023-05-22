أخويا هو سندي.. اعترافات متهم بقتل شخص في عين شمس

اعترف المتهم بقتل آخر في منطقة عين شمس بتفاصيل ارتكاب جريمته بسبب خلافات مالية.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة،بوجود خلافات بينه والمجنى عليه ، قام على إثرها بالإستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمان بإطلاق عيار نارى على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانوني.

وأكد المتهم في التحقيقات، أنه استعان بشقيقة ليكون سند له لجلب أمواله من المجني عليه.



وكان لقي شخص مصرعه اثر مشاجرة مع شقيقين بعين شمس بسبب خلافات مالية بينهم.

وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة أحد الأشخاص تبين أن له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلــق نارى بالرقبة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وهما شخص وشقيقه مقيمان بدائرة السلام أول بالقاهرة ، تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار .

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه ، قام على إثرها بالإستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمان بإطلاق عيار نارى على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية