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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير: آبل بدأت حملة توظيف لشغل 176 وظيفة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي

آبل بدأت حملة توظيف
آبل بدأت حملة توظيف لشغل 176 وظيفة جديدة في مجال الذكاء الا

أفادت تقارير أن شركة آبل بدأت حملة توظيف كبيرة لشغل 176 وظيفة جديدة للعمل على عدد من المشروعات والمنتجات الجديدة الخاصة بالشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن تبدأ الشركة في دمج الذكاء الاصطناعي عبر نظامها البيئي بالكامل خلال الفترة المقبلة. 

 

وبحسب تقرير صادر عن Pocket-lint ، خصصت آبل 68 من هذه الوظائف للمساعد الصوتي الخاص بها Siri ، مما يشير إلى التزام الشركة بتعزيز تقنية مساعد الصوت، وإلى جانب ذلك ستركز الشركة على 52 وظيفة على دمج الذكاء الاصطناعي في iOS. 

 

ويشير التقرير إلى أن الشركة ستخصص أيضا حوالي 46 وظيفة لنظام macOS، وفي الوقت نفسه ستركز بشكل كبير على تقنيات الواقع المعزز والافتراضي  AR / VR ، مع تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. 

 

وأكد متحدث باسم شركة آبل على نهج الشركة المتعمد والمدروس في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، كما تكشف المصادر الداخلية أن الشركة قد اتخذت تدابير لتقييد استخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لحماية المعلومات الحساسة من التعرض للجمهور عن غير قصد. 

 

ومؤخرا، أعلنت الشركة بالفعل عن حدث خاص بمؤتمر المطورين والمقرر عقده في 5 يونيو المقبل ، والذي سيركز بشكل أساسي على الواقع المعزز والواقع الافتراضي، كما أن هناك تكهنات بأن الشركة قد تلقي الضوء أيضًا على تطورات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. 

 

 

 

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