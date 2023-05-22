رائعة.. زيدان يتغزل في سيرين عبد النور

نشر محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق، صورًا برفقه الفنانة سيرين عبد النور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق زيدان علي الصور، كاتبًا: “إنها رائعة”.

سيرين عبدالنور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية واشتهرت في العالم العربي بعد إصدار ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين عبد النور في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.