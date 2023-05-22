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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. رسالة مثيرة من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للطائرة.. وعودة انستجرام للعمل بعد تعطله عالميا

خالد الغندور
خالد الغندور

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

القبض على المتهم الأول.. خالد مرتجي يكشف التطورات الأخيرة لبلاغ وسائل التواصل

كشف المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، عن التطورات الأخيرة للبلاغ الذي قدمه ضد بعض الصفحات والحسابات "المأجورة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذين تعرضوا له بالسب والقذف وغيرها من الإساءات التي يعاقب عليها القانون. 

وكتب خالد مرتجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “المستشار محمد عثمان: تم القبض علي أول شخص وجاري التحقيق معه الان حتي نتعرف علي من وراء هولاء الأشخاص ومن يقوم بدعمهم”.

شيزوفرينيا.. رسالة مثيرة من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للطائرة

علق الإعلامي خالد الغندور، علي خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للأندية لرجال الكرة الطائرة التي أقيمت بتونس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور: “ناس كثير من المنافس فرحانين بهزيمة الزمالك من بو سالم في نهائي كاس افريقيا رغم انهم مغلوبين كاس و دوري موسمين متتاليين و الغريبة انهم يقولوا خليك في فريقك و بيقولوا  هتشجعوا مين في النهائي الشيزوفرنيا في ابهي صورة”.

عودة انستجرام للعمل بعد تعطله عالميا

عادت خدمة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستجرام Instagram، وذلك عقب عطل فني منع مستخدميه من استخدام التطبيق. 

وتمكن المستخدمون من نشر صورهم والتصفح عبر التطبيق، بالإضافة إلي التعليق وإرسال الرسائل. 
عصام السقا يشارك في سخرية خالد سرحان من محمد رمضان.. شاهد

شارك الفنان عصام السقا، صورة مُركبة له، للسخرية من الفنان محمد رمضان على طريقة الفنان خالد سرحان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر عصام السقا صورة خالد سرحان وهو يجلس داخل سيارة للأجرة، وبجانبه محمد رمضان، ليضع نفسه في الصورة ويجلس في نهاية السيارة.

خالد مرتجي خالد الغندور الزمالك انستجرام محمد رمضان

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