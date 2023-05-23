موازنة البرلمان تناقش مشروع موازنة أداء دواوين عدد من الوزارات.. اليوم

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023 .

و أوضح “ سالم ” أنه من المقرر أن تناقش اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -– مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمي، (جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة طنطا، جامعة الوادي الجديد) .

بالإضافة إلى (ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) وذلك عن العام المالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر غدا الأربعاء الموافق 24/5/2023 ، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز حماية المستهلك – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – هيئة تنمية الصعيد) لديوان عام وزارة الشباب والرياضة وذلك عن العام المالي 2023/2024.