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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة أب وطفله في حادث تصادم كارو بسيارة ملاكي بكورنيش النيل ببني سويف

صدى البلد

 

أصيب أب وطفليه، اليوم الاثنين، في حادث تصادم كارو بسيارة ملاكي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم كارو بسيارة ملاكي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف أسفر عن إصابة أب وطفليه، وتم التوجية بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى المستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وهم "سمير.ع.أ" 45 سنة، وطفليه "سما" 7 سنين، و"أحمد" 5 سنوات وجميعهم مصابين بجروح و كدمات.، وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وقامت إدارة المرور برفع اثار الحادث.

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