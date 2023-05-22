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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حالتان تغلق فيهما مراكز تجميع الدم إداريا.. اعرف التفاصيل

مراكز تجميع بلازما
مراكز تجميع بلازما الدم

حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، اشتراطات الحصول على تراخيص لإنشاء مراكز للدم،  ووضع عدة حالات تتسبب في غلق المركز إداريا حال الإخلال بأحكام القانون . 

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غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون

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غرامة مليون جنيه.. عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص

غلق مراكز تجميع الدم إداريا

في هذا الصدد، نصت المادة 23 من القانون على أنه للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريًا فى الحالات الآتية:

1- إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري علي المركز.

2 إذا أدير  دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الغلق وإجراءاته ، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه. 

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