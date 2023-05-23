خلال "cop27".. "العربي للنقل البري": مصر قدمت نموذجا لاستخدام وسائل النقل الكهربائية

أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البري المهندس خالد الحقيل، بمستوى تنظيم مصر لمؤتمر أطراف الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي عقد العام الماضي بمدينة (شرم الشيخ) .. مؤكدا أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به من خلال وسائل النقل الكهربائية التي استخدمت لنقل الركاب في هذا المحفل الدولي الكبير.

وقال الحقيل، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين، إن مصر قدمت نموذجا غير مسبوق في استخدام وسائل النقل الكهربائية صديقة البيئة في مدينة (شرم الشيخ) خلال أعمال مؤتمر cop27، مؤكدا أن هذا النموذج كان محل تقدير من جميع الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي بمشاركة زعماء وقادة ورؤساء دول العالم.

تنظيم كأس العالم العام الماضي

وأضاف أن قطر أيضا وخلال تنظيم كأس العالم العام الماضي بالدوحة، قدمت نموذجا عربيا كبيرا في جودة التنظيم؛ مما يؤكد أن عالمنا العربي قادر على أن يكون نموذجا يحتذى به في العالم، مؤكدا أن الاتحاد العربي كان حريصا على تكريم مصر وقطر على هامش اجتماعاته بالأردن للتأكيد على هذا النجاح الكبير في (شرم الشيخ) و(الدوحة).

ونوه رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البري، إلى أن السعودية تقدم مشروعات ضخمة غير مسبوقة حاليا وتعد مرجعية للعالم وتقدم نموذجا غير مسبوق عن العالم العربي، مشددا على أن هناك هدفا واحدا بين كافة الدول العربية التي تشهد مثل هذا التطوير كمصر والإمارات وقطر وغيرها من أجل تطوير قطاع النقل العربي أيضا.

وأشار إلى أن هناك تطورات جيدة وجديدة في البلدان العربية من خلال رؤية جديدة من أجل تطوير وسائل النقل وغيرها وبالتالي يجب علينا أن نقوم بمساعدة وزراء النقل العرب في هذه الرؤية وتطوير الأداء لكل مواطن عربي من خلال الاتحاد العربي للنقل البري.

وشدد على ضرورة التعامل مع المتغيرات سواء الإيجابية أو السلبية، حيث تأثرت وسائل النقل البري بشكل كبير خلال أزمة كورونا ولكنها استمرت في أداء واجبها تجاه الركاب، والآن يجب علينا أن نستفيد من هذه السلبيات والإيجابيات ونعدل ونتعامل مع تطوير الخدمات في قطاع النقل للمواطن العربي.

كما شدد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البري، على ضرورة التعامل مع التحول الرقمي وأن يكون عاملا جيدا في تقديم خدمة جيدة في ظل حالة التحول التكنولوجي الذي نعيشه في أدق تفاصيل الحياة، مؤكدا حرص الاتحاد على أن يقدم مثل هذه الحلول والخطوات لوزراء النقل العرب خلال اجتماعاتهم القادمة تحت مظلة الجامعة العربية.

ولفت إلى أن الاتحاد سيعمل - خلال المرحلة المقبلة - على دعم قطاع النقل لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني والأوضاع الاقتصادية العالمية، مشددا على ضرورة التحديث والتعامل مع الثورة الرقمية الحالية من أجل تقديم خدمات مميزة للمواطنين العرب.

وعقد في العاصمة الأردنية (عمان) مؤخرا، اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البري بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل الأردني ماهر أبو السمن.

وشارك في الاجتماع من مصر، عبد المطلب خضر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري ونائب رئيس الاتحاد العربي للنقل البري لشؤون الركاب.