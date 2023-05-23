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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحت رعاية الرئيس السيسي..

مجلس منظمة العمل يحرص على متابعة التطورات في الأراضي الفلسطينية

صدى البلد

حرص أحمد الأسدي رئيس مجلس إدارة منظمة العمل، في كلمته، على التطرق لجدول أعمال المجلس الذي يتضمن العديد من المسائل الهامة التي تأتي في مقدمتها تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة.

افتتح أحمد الأسدي وزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية العراق ، رئيس مجلس الإدارة منظمة العمل، أعمال جلسات مؤتمر العمل العربي، الدورة 49 والمقام  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في القاهرة .

في بداية كلمته رحب “الاسدى” بالحضور أعضاء المجلس والمشاركين، متمنياً ان يسود الجلسة روح الفريق الواحد للوصول الى أفضل النتائج وان تتوج بتوصيات وقرارات مثمرة وملموسة، معرباً عن سعادته لترأس الدورة “49” لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وتطرق، رئيس مجلس الادارة في كلمته لجدول أعمال المجلس الذي يتضمن العديد من المسائل الهامة وتأتي في مقدمتها تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الاراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة ” 48″ لمجلس ادارة المنظمة واستعراض التقارير الفنية الصادرة عن بعض اللجان النظامية في المنظمة.

كما أعرب أحمد الاسدى عن سعادتة بعودة سوريا الي الحضن العربي ولم الشمل العربي .

تطورات ما يستجد في الأراضي الفلسطينية

وشدد أحمد الأسدي في كلمته على حرص المجلس الموقر بصفة دائمة على متابعة تطورات ما يستجد في الأراضي الفلسطينية من خلال تقرير مفصل يعرض من قبل وزير العمل الفلسطيني، منوهاً على أن التقرير المعروض أمام المجلس الموقر يتضمن عدداً من القضايا الهامة التي يجب التكاتف بشأنها على الصعيد العربي والإقليمي والدولي لفضحها والتصدي إليها.

منظمة العمل مجلس إدارة منظمة العمل أوضاع عمال وشعب فلسطين فلسطين الأراضى الفلسطينية

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