أحمد فتحي: اللي بيتنمر عليا مش بسكتله خالص وبرد عليه .. فيديو

سرد الفنان أحمد فتحي موقفاً حدث له في الصف الأول الثانوي بمدرسة إمبابة الثانوية بنين، قائلاً "أول ما دخلت المدرسة ورحت الكانتين لقيت واحد كبير قاعد علي كرسي وبيقرا الجورنال وبيشرب شاي .. انا افتكرته مدرس في المدرسة .. بس طلع في الأخر طالب في ٣ ثانوي بس بيعيدها بقاله ١٨ سنة".

وأضاف "أحمد فتحي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن هناك جوانب في حياته الشخصية يحاول إخفائها عن طريق تعامله بحدة وشدة مع الآخرين، موضحاً أن شخصيته خجوله منذ البداية.

وتابع أحمد فتحي، أنه تعرض لمواقف كثيرة من الأشخاص كانوا يجعلونه يحزنه علي تعامله معهم بطيبة، موضحاً "كنت في أول يوم جامعة ووقفت لوحدي علي جمب وفي بعض الأشخاص تنمروا عليا بسبب وزني الزائد .. بس انا وقتها مسكتش ورديت عليهم".