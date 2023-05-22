وزير الخارجية التركي يتهم منافس أردوغان بالتسبب في انخفاض عدد السياح الروس

وجه وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اتهاما إلى كمال كيليتشدار، زعيم المعارضة والمنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرئاسة، بأنه تسبب في انخفاض عدد السياح الروس المنتظر مجيئهم خلال مايو الجاري؛ وذلك بعد إدلائه بتصريحات هامة قال خلالها أن يعتزم الانضمام إلى العقوبات الدولية ضد موسكو حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأشار الى أن التصريحات المتعلقة بالسياسة الخارجية خلال هذه المرحلة تؤثر على السياحة وعلى القطاع الداخلي.

وتابع: "لم يأت العدد المنتظر من السياح خلال مايو، هذا ما أعلنه أصحاب الفنادق والوكالات والشركات السياحية".

واستطرد: "إذا كنا جزيرة استقرار في بيئة تحفها الأزمات والحروب فهذا مردّه أولا للاستقرار السياسي، وهذا ما تحقق بفضل السياسات التي اتبعناها في السنوات الـ21 الماضية".

تشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا (الأجداد)" سنان أوغان.

لم يتمكن أي من المرشحين حسم الجولة الأولى لصالحه، لذلك تقرر عقد جولة ثانية في 28 مايو المقبل.

وجدير بالذكر أن العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

