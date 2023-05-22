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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس مجلس الشيوخ يمازح أبو شقة : "سيب حاجة للوزير"

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

مازح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ  المستشار بهاء ابو شقة  وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة  اليوم المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجد الدين بركات عضو المجلس بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية «اليونان - إيطاليا وبعض الدول الأخرى».

جاء ذلك خلال الجلسة ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال "عبد الرازق" خلال كلمة " ابوشقة " :" سيب حاجة للوزير وذلك عندما استفاض خلال كلمته في شرح المشروعات المصرية للربط الكهربائي مع الدول العربية والأوروبية بالتفصيل".

وواصل رئيس مجلس الشيوخ مزاحه معه نهاية الكلمة شكرا معالي الوزير قصدي معالي الوكيل ، مما اثار موجة من الضحك داخل القاعة.

واستعرض وكيل مجلس الشيوخ خلال كلمته  اتفاقيات الربط الكهربائي مع السعودية بتكلفة مليار دولار والربط مع فلسطين ، وكذلك الربط الكهربائي مع الدول الاوربية بتكلفة 2 مليار يورو عبر قبرص واليونان.

وشدد أبو شقة على ضرورة ان يعرف المواطن تلك المشروعات وان مصر ماضية في بناء دولة حديثة وجمهورية جدية للرد على المغرضين.

وعرض اللواء محمد مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة.

وأكد النائب مجد الدين بركات، أن  تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف  أن العجز الكهربائي في مصر تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير، بعد أن تم الانتهاء من عدد يربوا يزيد عن حوالي ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 13000 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020.

وقال النائب: "إن مصر خلال 7 سنوات تحولت من المعاناة إلى الفائض في إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم التصدير لبعض الدول العربية وهي ليبيا، الأردن، السودان، وفلسطين.

وأوضح  " بركات " أنه نظراً لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز، والعائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطى التحديات الاقتصادية الصعبة.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة

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