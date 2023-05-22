الرئيس الفلسطيني يمنح"المطيري" نجمة الاستحقاق والتميز من وسام الدولة

كرم نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني نيابة عن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، بتسليمه نجمة الاستحقاق والتميز من وسام دولة فلسطين تثمينا لجهوده لخدمة الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله وتقديرا و تكريما لدوره المتميز في دعم قضايا قطاعات العمل العربي والدور المتميز وعمله الدؤوب والمتواصل لخدمة مجتمع العمل.

يذكر أن الدورة الحالية للمؤتمر ٤٩ المنعقدة في القاهرة، افتتحت أعمالها صباح اليوم الإثنين ، تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، استناداً إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي، وذلك بحضور ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، و الوزراء ، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.