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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس نقل القاهرة: إيرادات مشروع الموازنة العامة بالهيئة تبلغ مليار و120 مليون جنيه

إجتماع لجنة الإدارة
إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

قال اللواء رزق على مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الإيرادات المقدرة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024 تُقدر ب مليار و120 مليون جنيه ، تتمثل فى التذاكر والاشتراكات وإيرادات أخرى تبلغ 371 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لهيئتي "النقل العام بمحافظة القاهرة"، و"نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية".

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس الاجتماع، أن هناك جهود ملموسة فى أداء الهيئة، وأن الحوكمة نتج عنها تقليل الاعتمادات للباب الثانى الخاص بالمصروفات.

ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إن الهيئة تقوم بأداء جيد وتعمل بشكل احترافي مع الاحتياجات فى ظل الظروف الراهنة، وهناك جهود على الأرض ملموسة، فى حين أن الجهاز المركزى للمحاسبات ليس لديه تخوفات على أداء الهيئة، متمنيا أن يكون هناك المزيد من الخدمات الطبية للعاملين بالهيئة، معلنا موافقته على مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد.

مشروع الموازنة العامة الايرادات اجتماع لجنة الادارة المحلية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجلس النواب

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