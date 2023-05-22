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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية: طفرة كبيرة في التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان

صدى البلد

أكد د محمد معيط وزير المالية، ان مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية مشيرا الى عمق العلاقات المشتركة بين البلدين ما يشير الى اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتا الى إن نتائج زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر حاليا وأيضا الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى العام الماضى إلى السلطنة تعبر عن انطلاقة جديدة فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفتح فرص للشراكة  فى كافة المجالات

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جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال افتتاحه لفاعليات منتدى الأعمال المصرى العمانى، والذي عقد بالقاهرة فى إطار زيارة  السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للقاهرة.

وأشار الى انه تم توقيع اتفاقيتين مع الجانب العمانى "منع الازدواج الضريبي بين مصر وعمان والاخرى اتفاقية إطارية للتعاون بين وزارتى المالية بالبلدين بهدف توسيع التعاون المشترك ، وتم الاتفاق على دراسة اتفاقية جمركية بين مصر وعمان؛ كما تم توقيع إتفاقيات أخرى على هامش هذه الزيارة إضافة الي الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عمان العام الماضي ؛ لافتا الى ان هذا يمثل إطارا لتشجيع التعاون الاسثمارى والاقتصادي بين البلدين .

وأكد عمق العلاقات بين البلدين واصفا اياها بانها علاقات راسخة وممتدة  وعلاقات اخوية ، لافتا الى انها تعد نموذج طيب للعلاقات بين الدول والتوافق المشترك ازاء مختلف القضايا لافتا الى ان دورنا فى القطاع الاقتصادي هو الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بما يتناسب مع تطلعات الشعبين .
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر وعمان شهد طفرة كبيرة العام الماضي؛ الأمر الذى يؤكد أن هناك الكثير من فرص التعاون المشترك خاصة مع تقارب الرؤيتين 2030 فى مصر و2040 فى سلطنة عمان فكلاهما يركز على أهمية التنمية البشرية وبناء مجتمع جديد ومتطور .

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