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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برلماني : 64.5% زيادة في قيمة التبادل التجاري بين مصر وعمان

صدى البلد

رحب النائب الدكتور محمد الفيومي، عضو البرلمان، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، بزيارة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى مصر، في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال الدكتور محمد الفيومي، إن العلاقات المصرية العمانية تمثل نموذجا للعلاقات المصرية العربية، مضيفا أن العلاقات بين البلدين لم تشهد أي نوع من الاهتزاز على مدار أكثر من 50 عاما.

ولفت إلى أنّ هناك توافقا في الرؤى بين مصر وسلطنة عمان، موضحا أنّ الزيارة تمثّل صفحة جديدة لعلاقات ستكون متينة للغاية بين الدولتين، بجانب فتح آفاق كثيرة نحو العمل العربي المشترك.

وأوضح رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين ارتفعت بنسبة 64.5% خلال عام 2022، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 1.71 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021.

وأشار الفيومي، إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى عمان ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 202 مليون دولار، مقابل 163 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع 24%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من عمان 869 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 488 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع 78%.
 

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