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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على حقيقة مفاوضات الزمالك مع مهاجم أفريقي جديد

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات النادي الأبيض مع بعض المهاجمين الأفارقة تمهيداً لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كانت تقارير صحفية أكدت أن نادي الزمالك يرغب في ضم مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني فيستون كالالا مايلي الملقب بهالاند الكونغولي.

وأكد المصدر، أن الزمالك بالفعل يرغب في ضم مهاجم جديد خلال موسم الانتقالات الصيفية، بعدما تم الاستقرار على رحيل البنيني سامسون أكينولا مهاجم الزمالك الحالي.

وأكد المصدر أن الزمالك لم يبدأ مفاوضاته بعد مع أي لاعب أو أي نادي، مشيراً إلى أن كالالا وغيره من المهاجمين الأفارقة معروضين على مسؤولي الزمالك من قبل وسطاء.

وشدد المصدر على أن ترديد أي اسم خلال الفترة الحالية، ما هو إلا تسريبات وكلاء للفت أنظار الجماهير نحو لاعبيهم.

وقال المصدر إن مسؤولي الكرة بالزمالك يجهزون حالياً ملفا مدون به الأسماء المقترح ضمها في كل مركز خلال الموسم الجديد، بحيث يتم وضع 5 أسماء بحد أقصى في خانة كل مركز يحتاج الزمالك لتدعيمه، على أن يتم عرضه على مدرب الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ومن ثم يحسم اختياره من قائمة كل مركز.

في سياق متصل تحدث مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب استبعاد محمود شبانة مدافع الأبيض من القائمة التي ستخوض مباراة الداخلية المقرر لها اليوم في مسابقة الدوري.

وأكد المصدر أن اللاعب يعاني من آلام  في الركبة تسببت في استبعاده من القائمة التي ستخوض لقاء الداخلية، وسيتم تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب مباراة اليوم .

ويغيب عن فريق الكرة بنادي الزمالك في لقاء اليوم كل من محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وناصر منسي ومحمد عبد الشافي وعمر جابر وسيف جعفر ومحمود شبانة  للإصابة، وأحمد بلحاج للإيقاف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الداخلية في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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