عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بركان إتنا الإيطالي يجبر السلطات على إغلاق مطار كاتانيا .. شاهد

بركان إتنا
بركان إتنا

عرضت فضائية “يورونيوز" تقريراً بعنوان بركان إتنا الإيطالي يقذف الرماد ويجبر السلطات على إغلاق مطار كاتانيا.
 

ووفقاُ للتقرير،جاء في بيان لإدارة مطار كاتانيا الإيطالي: "بسبب الانفجارات البركانية لإتنا والكميات الكبيرة من الرماد البركاني التي تغطي مسطحات المطار، تم تعليق الرحلات إلى حين استعادة شروط السلامة".

تشكّل السحاب الكثيف حول فوهة البركان جعل من المستحيل رؤية الانفجارات البركانية

ومنذ صباح الأحد يسمع هدير البركان في المنطقة، وفق ما أفادت صحيفة "ريبوبليكا" اليومية. لكن تشكّل السحاب الكثيف حول فوهة البركان جعل من المستحيل رؤية الانفجارات البركانية، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء والعلوم البركانية.

ويبلغ ارتفاع إتنا 3324 مترا، وهو أعلى بركان نشط في أوروبا، وقد تفجّر مرارا في السنوات الـ500 ألف الأخيرة. العام الماضي عبر نحو عشرة ملايين مسافر مطار كاتانيا الدولي الواقع في شرق صقلية، التي تعد واحدة من أكثر الوجهات الإيطالية جذبا للسياح.

 

بركان بركان إتنا الإيطالي مطار كاتانيا الانفجارات البركانية المعهد الوطني للجيوفيزياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

تراجع كبير فى أسعار الدواجن بعد الإفراج الجديد عن الأعلاف اليوم

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب | خاص

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر : بالغ تقديرنا لمواقف بيرو الداعمة لحقوق الفلسطينيين

نهائي أفريقيا .. كهربا جاهز .. وصدمة الشناوي| ومصير معلّق لثنائي الأهلي

بسبب روسيا.. المجر تحذر أوروبا من أزمة كبيرة

رئيس الوزراء: الدولة مستعدة لتقديم أية مُحفزات لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء

رقم صادم.. مقتل 2 مليون شخص على مستوى العالم بسبب الطقس

ما نيل المطالب بالتمني| حساب الأهلي ينشر صورة جائزة نادي القرن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لبنطلون درة.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات.. علامات بأجنحة الدجاج تمنعك من تناولها

بتجيب الأمراض.. احذر تناول هذا النوع من الأطعمة

بعد إعلان أمريكا إصابة سيدتين| معلومات صادمة عن عدوى فطرية شديدة الخطورة

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ