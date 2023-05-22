أمين عام التعاون الخليجي يلتقي بأمين منظمة الأمن بأوروبا ويشيد بجهودها الدولية في المنطقة

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ب هيلغا شميد، الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE، اليوم الإثنين، في العاصمة النمساوية فيينا.

وخلال اللقاء أشاد الأمين العام بأعمال منظمة الأمن والتعاون في توحيد الجهود الدولية في المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات راهنة، وذلك من خلال دورها في تعزيز الأمن الدولي وعقد الشراكات، وبناء الآليات المتعددة للحوار.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن تطلعاته في تعزيز التعاون والحوار بين مجلس التعاون ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مختلف القضايا الأساسية، موضحاً بأنه تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لمناقشة عدة القضايا.