أزمات اقتصادية ودستورية .. النواب الأمريكي يحذر بايدن والديمقراطيين بشأن سقف الديون

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الإثنين، إن الديمقراطيين في واشنطن يتجهون نحو الإنفاق خلال العامين الماضيين، وحان الوقت للتخلص من هذا الأمر.

وكتب مكارثي، في تغريدة علي “تويتر”، “كان الديمقراطيون في واشنطن مدمنين على الإنفاق خلال العامين الماضيين. حان الوقت للتخلص من إدمانهم”.

وأضاف: “الرئيس بايدن ليس لديه سلطة لرفع سقف الديون باستخدام التعديل الرابع عشر. الرئيس قد يتسبب بأزمة اقتصادية ودستورية.. يجب أن يواصل التفاوض مع قيادة الكونجرس لتفادي كلاهما”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال أمس الأحد، علي هامش قمة مجموعة السبع، إن الولايات المتحدة لم تتخلف عن سداد ديونها من قبل ولن تفعل ذلك أبدا.

وقال بايدن، على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما، "أمريكا لم تتخلف عن السداد قط ولم تتعثر في التزامات الديون ولن تفعل ذلك أبدا".

وأشار إلى أن أربعة من قادة الكونجرس الأمريكي يتفقون معه في عدم إعلان التخلف عن السداد.